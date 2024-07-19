مفاجأة لجمهور سيرين عبد النور... وأغنية جديدة هذا الصيف

احتلتِ الفنّانة اللبنانيّة سيرين عبد النور مجدداً التايم لاين بعد ساعات عن إعلان عرض مسلسلها الجديد"النسيان" على منصة برايم، ذلك بعد شهرين من تسريب بعض الحلقات على مواقع من باب القرصنة.

وقال متابعون إنّ قضية المسلسل ستعود الى الضوء بعد ما سرب في وقت ماضي ولم يحقق نسبة مشاهدة كما تمنى المنتجون والأبطال.

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إلى ذلك، قررت النجمة سيرين عبد النور العمل على أغنية جديدة تنوي إصدارها هذا الصيف، في الوقت نفسه تستعد لحضور عدّة فعاليات في لبنان والعالم العربي، وقالت معلومات إنّ الأغنية مفاجأة لجمهور عبد النور التي غابت عن الإصدارات لما يقارب العام.

من جهة أخرى، قدّمت عبد النور العزاء للمنتج صادق الصباح، ويبدو أن سيرين رمت كل الخلافات قبل ذلك، ويبدو أن ذلك يشكل نقطة مهمة للتعاون بين الطرفين العام المقبل. (نواعم)