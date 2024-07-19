Advertisement

فنون ومشاهير

مفاجأة لجمهور سيرين عبد النور... وأغنية جديدة هذا الصيف

Lebanon 24
19-07-2024 | 02:37
A-
A+
Doc-P-1224198-638569788185577026.jpg
Doc-P-1224198-638569788185577026.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتلتِ الفنّانة اللبنانيّة سيرين عبد النور مجدداً التايم لاين بعد ساعات عن إعلان عرض مسلسلها الجديد"النسيان" على منصة برايم، ذلك بعد شهرين من تسريب بعض الحلقات على مواقع من باب القرصنة.
وقال متابعون إنّ قضية المسلسل ستعود الى الضوء بعد ما سرب في وقت ماضي ولم يحقق نسبة مشاهدة كما تمنى المنتجون والأبطال.
Advertisement
إلى ذلك، قررت النجمة سيرين عبد النور العمل على أغنية جديدة تنوي إصدارها هذا الصيف، في الوقت نفسه تستعد لحضور عدّة فعاليات في لبنان والعالم العربي، وقالت معلومات إنّ الأغنية مفاجأة لجمهور عبد النور التي غابت عن الإصدارات لما يقارب العام.
من جهة أخرى، قدّمت عبد النور العزاء للمنتج صادق الصباح، ويبدو أن سيرين رمت كل الخلافات قبل ذلك، ويبدو أن ذلك يشكل نقطة مهمة للتعاون بين الطرفين العام المقبل. (نواعم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:26 | 2024-07-19
01:28 | 2024-07-19
23:00 | 2024-07-18
15:00 | 2024-07-18
12:30 | 2024-07-18
11:30 | 2024-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24