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فنون ومشاهير

جمهور كريم عبد العزيز غاضب.. ما السبب؟

Lebanon 24
20-07-2024 | 07:56
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ذكرت مجلة "لها" أن عدداً كبيراً من جمهور النجم كريم عبد العزيز طلب طرح تذاكر إضافية في أيام عرض مسرحيته الجديدة "السندباد"، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وذلك بعد نفاد جميع التذاكر في أيام العرض الثلاثة.
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وبمجرد طرح تذاكر العرض المسرحي نفدت جميعها في ساعات قليلة وهو ما دعا الجمهور للمطالبة بطرح عدد آخر من التذاكر.


وكانت الشركة المنظمة لمهرجان العلمين قد أعلنت عن عرض مسرحية "السندباد" لكريم عبد العزيز ونيللي كريم ضمن ليالي المهرجان، من يوم 8 آب حتى يوم 10 من نفس الشهر، طبقًا للتعاون المشترك بين مهرجان العلمين وموسم الرياض وهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.


ويشارك في بطولة مسرحية "السندباد" بجوار كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، كل من: شيماء سيف، بيومي فؤاد، ومصطفى خاطر، وإنتاج آلاء الغزالي، وإخراج أحمد الجندي.
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