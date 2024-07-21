شيرين عبد الوهاب توجه رسالة جديدة لجمهورها عن طريق لميس الحديدي

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نقلت الإعلامية لميس الحديدي، عبر حسابها الشخصي على "تويتر" رسالة من النجمة شيرين عبد الوهاب، تطمئن فيها جمهورها عليها.وكتبت لميس الحديدي عبر حسابها بموقع إكس: "من أجمل الرسائل اللى وصلتني رسالة سمعت فيها صوت الغالية شيرين... طمنتني عليها و قالت "الحمد لله أنا زى الفل"وطلبت منى اطمن جمهورها إنها راجعه قريب بأغاني جميلة".وأضافت: "لكن-و حسب رسالتها -هى دلوقت محتاجة وقت تاخد بالها من "شيرين".وفي رسالة من الحديدي لشيرين قالت: "ولأجمل الاصوات بقول انت قوية مستنيينك بنحبك وندعيلك".جدير بالذكر أن محمد عبد الوهاب شقيق النجمة شيرين أثار الجدل بمنشور كتبه عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، تزامناً مع خبر عودتها لطليقها حسام حبيب، قبل أن تنفي شيرين ذلك، وقال: "حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم اني بلغت اللهم فاشهد، اني عملت اللي عليا وانت شاهد، لا يغيـر الله ما بقـوم حتى يغيـروا ما بأنفسهم". (نواعم)