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فنون ومشاهير

نادين نجيم دمّعت بسببه.. كلمة مؤثرة لنيشان على مسرح BIAF 2024 فماذا قال عن الجنوب؟ (فيديو)

Lebanon 24
22-07-2024 | 09:30
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أقيم مساء أمس حفل مهرجان BIAF 2024، في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد انقطاع 5 سنوات للمهرجان.
 
 
وحضر الحفل العديد من النجوم، وكذلك تلقى عدد منهم تكريمات في المهرجان، وأبرزهم الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم.
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وخلال الحفل، دمعت نادين بسبب كلمة الاعلامي نيشان خلال تقديمه الجائزة لها، حيث قال في كلمته: "أنا لبناني، وعلى بعد ٢٠ دقيقة من هذا المدرج الروماني التاريخي، ثمة تاريخ يكتب في مدرج من الصمود والعزة والعنفوان والكرامة حيث اسوارة العروس مشغولة بالدم، لشعب يقهر يوميا ويشمخ دوما بأرضه وعرضه وجهرا يعلن ويقول، أنا جنوبي أنا لبناني، وفي قلب كل لبناني، قضية محقة تنبض فلسطين". وأضاف: "الى كل انسان يقول عن نفسه انا غزاوي، لك منا من لبنان، تقدير لبناني".
 
وبعد ذلك صعدت نادين على مسرح BIAF 2024، ووجهت تحية مؤثرة للجنوب بدورها أيضًا، قالت فيها: "اليوم انا حابي احتفل اني لبنانية، ولما منقول انا لبناني ما فينا ما نتذكر بيروت ولبنان، ونحن كلنا منشبه لبنان".
 
وأضافت: "لبنان العايش بازداوجية غريبة، نحن هون عم نجرب نفرح، عم نجرب نضوي عالوج الحلو للبنان، بس بنفس الوقت جنوبنا منو مرتاح، فتحية كبيرة للجنوب وبتمنى تخلص هالأزمة بأسرع وقت".
 
 

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