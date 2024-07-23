لهذا السبب قطع ناصيف زيتون شهر العسل في فرنسا.. وشاهدوا دانييلا رحمة لوحدها في اليونان (صور)

لا زالت الممثلة دانييلا رحمة تقضي إجازة صيفية وذلك بعد زواجها من الفنان السوري ناصيف زيتون.



فبعد قضاء شهر العسل في جنوب فرنسا، انتقلت دانييلا إلى اليونان. ونشرت صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام أطلت فيها مع عائلتها أي والدتها وشقيقتها وشقيقها في إحدى الجزر اليونانية.

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وأثار غياب زوجها الفنان ناصيف زيتون التساؤلات، فقد تداول عدد من المتابعين فيديوهات من الحفلة التي أحياها مؤخرا في مدينة حمص في كنيسة مار الياس، وتعتبر أول حفلة يحييها بعد زواجه حيث قطع شهر العسل للمشاركة فيها.



علما انه سيُشارك في مهرجان "اهدنيات" من خلال حفلتين في 25 و 26 تموز الجاري.



ودخل الثنائي القفص الذهبي في الأول من تموز في زفاف اتسم بالسرية وبعد أيام قاما بنشر صور لهما من العرس.



