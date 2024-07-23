"منتجة ضحكت عليها".. باميلا الكيك تلجأ الى القضاء هذا ما حصل معها

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أعلنت الممثلة باميلا الكيك انها لجأت الى القضاء المصري لمقاضاة منتجة مصرية، مؤكدةً أنها قامت بهذه الخطوة لثقتها في القضاء المصري، ومُبديةً استياءها الشديد من المنتجة المصرية التي أضرّت بها مادياً ومعنوياً، ووصفت أزمتها بـ"الضربة القوية".وأكدت باميلا مقاضاة هذه المنتجة المصرية، من دون الكشف عن هويتها، مؤكدةً أنها تثق في نزاهة القضاء المصري، وقالت في تصريحات إعلامية: "هناك منتجة مصرية تسبّبت لي في ضربة قوية، لكن قررت آخد حقي بإيدي لأن ما في ممثل بيعمل هيك للأسف". وأضافت: "هذه المنتجة ضحكت عليَّ وسبّبت لي عطل مادي ومعنوي وفني، ولكن أنا واثقة إن ربنا هينصرني، وواثقة في نزاهة القضاء المصري".(لها)