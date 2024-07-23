أطلّت فيه مؤخرًا وسرقت الأضواء.. هل سرقت نادين نجيم فستان زفاف دانييلا رحمة؟

أثارت إطلالة النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، في مهرجان "بياف 2024" الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.





وتداول رواد منصة "X" بعض الصور للإطلالتين، مشيرين إلى أن نادين "استنسخت" إطلالة دانييلا، نتيجة بعض الشبه الموجود بين الفستانين. وما جعل الرواد يؤكدون تشابه بعض التفاصيل، أن فستان نادين في المهرجان وفستان دانييلا في حفل الزفاف، حملا توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران.

وكانت نجيم قد خطفت الأنظار باطلالتها في تلك الليلة، حيث أطلت بفستانٍ باللون الأبيض زينته حبات اللؤلؤ. وفي حين أن الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ركزوا على جمال النجمة وإطلالتها المميزة، لاحظ آخرون تشابه إطلالة نادين بإطلالة زفاف مواطنتها النجمة دانييلا رحمة.وتداول رواد منصة "X" بعض الصور للإطلالتين، مشيرين إلى أن نادين "استنسخت" إطلالة دانييلا، نتيجة بعض الشبه الموجود بين الفستانين. وما جعل الرواد يؤكدون تشابه بعض التفاصيل، أن فستان نادين في المهرجان وفستان دانييلا في حفل الزفاف، حملا توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران.

وتباينت آراء الجمهور بين مؤيدٍ ومعارض لتلك الفكرة، إذ رأى البعض أن الفستان بدا أجمل على نادين نجيم، وأنها ليست بحاجة لتسرق أي إطلالة لفنانة أخرى، لأن الأضواء عليها دائمًا.

في حين رفض القسم الآخر فكرة الاتهام، مشيرين إلى أنه من الطبيعي أن ترتدي النجمات أحيانًا إطلالاتٍ متشابهة.

وشو الي تسرق انت الثاني بعد؟؟ ،مايحتاج تسرق هي الاضاءه عليها من غير ماتسرق! @nadinenjeim https://t.co/9vDdzVx9iY — 𝙹𝙰𝙽𝙰_ 𝙽𝙽𝙽 (@Jxoilv) July 23, 2024 Advertisement