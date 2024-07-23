Advertisement

فنون ومشاهير

أطلّت فيه مؤخرًا وسرقت الأضواء.. هل سرقت نادين نجيم فستان زفاف دانييلا رحمة؟

Lebanon 24
23-07-2024 | 08:09
A-
A+
Doc-P-1225688-638573447478685272.jpg
Doc-P-1225688-638573447478685272.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت إطلالة النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، في مهرجان "بياف 2024" الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
 
وكانت نجيم قد خطفت الأنظار باطلالتها في تلك الليلة، حيث أطلت بفستانٍ باللون الأبيض زينته حبات اللؤلؤ. وفي حين أن الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ركزوا على جمال النجمة وإطلالتها المميزة، لاحظ آخرون تشابه إطلالة نادين بإطلالة زفاف مواطنتها النجمة دانييلا رحمة.
 
وتداول رواد منصة "X" بعض الصور للإطلالتين، مشيرين إلى أن نادين "استنسخت" إطلالة دانييلا، نتيجة بعض الشبه الموجود بين الفستانين. وما جعل الرواد يؤكدون تشابه بعض التفاصيل، أن فستان نادين في المهرجان وفستان دانييلا في حفل الزفاف، حملا توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران.
 
وتباينت آراء الجمهور بين مؤيدٍ ومعارض لتلك الفكرة، إذ رأى البعض أن الفستان بدا أجمل على نادين نجيم، وأنها ليست بحاجة لتسرق أي إطلالة لفنانة أخرى، لأن الأضواء عليها دائمًا.
 
 
في حين رفض القسم الآخر فكرة الاتهام، مشيرين إلى أنه من الطبيعي أن ترتدي النجمات أحيانًا إطلالاتٍ متشابهة.
 
 
Advertisement
 
 
ورغم التشابه الذي أشار إليه الجمهور، فإن هناك بعض الاختلاف؛ إذ كان فستان نادين مكشوف الكتفين دون أكمام، مع فتحة طويلة على الجانب تزينه حبات اللؤلؤ، وهذه الاختلافات تعتبر موضة اليوم، بينما أكملت إطلالتها بقفازاتٍ شفافة مطرزة باللؤلؤ أيضاً. أما فستان دانييلا فتميز بأكمامه الشفافة وتطريزه بالكريستال والترتر الأبيض، ولم تكن به فتحة على أي جانب، إضافةً إلى اختلاف نوع القماش المستخدم في كلا الفستانين.

35e07fd2-1ecf-4597-81ec-8a23c49168ac


 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:24 | 2024-07-23
04:45 | 2024-07-23
03:56 | 2024-07-23
03:34 | 2024-07-23
02:23 | 2024-07-23
01:48 | 2024-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24