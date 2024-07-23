بملابس البحر.. جاد الحاج وزوجته في شهر العسل: أي بلد اختارا؟ (صور)

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بعد أيام على دخولهما القفص الذهبي، توجه مدرب منتخب الرجال لكرة السلة السابق جاد الحاج وزوجته ديما شاهين إلى جزر المالديف لتمضية شهر العسل.ونشر الحاج اليوم عبر خاصية القصص القصيرة نبذة من المكان الّذي يمضون الوقت فيه، وسط البحر حيث تظهر نقاوة المياه مع المناظر الخلابة.وأعاد الحاج نشر صورة كانت زوجته الحديثة قد نشرتها له عبر حسابها الخاصّ، يظهر فيها بملابس السباحة وهو جالس في بركة السباحة المطلة على البحر. (lbc)