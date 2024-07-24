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فنون ومشاهير
بيونسيه تدخل بقوّة في معركة الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة... هل دعمت هاريس؟
Lebanon 24
24-07-2024
|
09:25
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منحت بيونسيه موافقتها لكامالا هاريس لاستخدام أغنيتها الشعبيّة "الحريّة" في حملتها.
في الواقع، استخدمت هاريس الأغنية بالفعل الليلة الماضية خلال زيارتها الرّسمية الأولى لمقرّ حملتها.
وعلى الرّغم من أنّ بيونسيه لم تدعم هاريس علنًا منذ ان أعلن الرئيس جو بايدن أنّه لن يسعى لولاية ثانية، إلّا أن منحها الإذن باستخدام أغنية "Freedom" كأغنية للحملة يشير إلى أن هاريس تحظى بدعم الفنانة. (بصراحة)
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