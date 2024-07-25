32
o
بيروت
34
o
طرابلس
32
o
صور
33
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
20
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
سيُصبح "صهر" لبنان الجديد.. خطيب نادين نسب نجيم السوري يتحدث عن زفافهما المُرتقب
Lebanon 24
25-07-2024
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الممثلة نادين نسيب نجيم عن بعض الأمور المتعلقة بارتباطها من رجل الأعمال السوري من أصل لبناني ناريغ ناربيكيان، دون التطرق إلى تفاصيل هذا الموضوع.
وقالت نادين في حديث مع "فوشيا" على هامش فعاليات مهرجان "بياف"، إنها لن تتخذ خطوة الارتباط سرًا، مؤكدة أنها لن تتردد بالإعلان عن هذا الخبر، ممازحة: سأدعو الشعب اللبناني كله، 4 ملايين نسمة.
Advertisement
وحول الحديث عن خطيبها بأنه سيصبح صهر لبنان الجديد بعد الفنان السوري ناصيف زيتون، قالت: كلنا عم ناخد من بعض.
من جهته، حسم ناريغ الجدل القائم حول موضوع حفل الزفاف، مؤكدا أنه سيكون كبيرا وجميلا.
وعلّق: وضعنا مخططا لهذا الموضوع. لا أستطيع الكشف عن المزيد من التفاصيل، ولكنه سيكون في لبنان. ومن المؤكد بدأت بالتحضير للمجوهرات الخاصة بهذه المناسبة.
وأوضح خطيب نادين أنه لا يعير أهمية لموضوع التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف: حسابي الشخصي برايفت. ونحنا ما منزعج؛ لأن منعرف حالنا منيح. ولا منتظر من أحد يعطينا أي إضافة.(فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ذعر في دولة عربيّة.. مياه البحر انحسرت عن الشاطىء هل يؤشّر هذا الأمر لزلازل وتسونامي؟
Lebanon 24
ذعر في دولة عربيّة.. مياه البحر انحسرت عن الشاطىء هل يؤشّر هذا الأمر لزلازل وتسونامي؟
10:52 | 2024-07-24
24/07/2024 10:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة نشرت لحظة رومانسيّة مع زوجها... قبلته وهكذا علّق متابعوها على صورتها
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة نشرت لحظة رومانسيّة مع زوجها... قبلته وهكذا علّق متابعوها على صورتها
07:00 | 2024-07-24
24/07/2024 07:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تنفصل عن زوجها
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تنفصل عن زوجها
02:15 | 2024-07-25
25/07/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت إسرائيلية عن الاغتيالات ضدّ "حزب الله".. إقرأوا ما كشفه الخبراء
Lebanon 24
مفاجآت إسرائيلية عن الاغتيالات ضدّ "حزب الله".. إقرأوا ما كشفه الخبراء
12:27 | 2024-07-24
24/07/2024 12:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات قويّة تهزّ الجنوب الآن.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
أصوات انفجارات قويّة تهزّ الجنوب الآن.. ماذا يجري؟
16:18 | 2024-07-24
24/07/2024 04:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:51 | 2024-07-25
بدت مُتعبة.. جيسيكا عازار ببطن منتفخ في أواخر أشهر حملها (صور)
04:15 | 2024-07-25
بدت كالأجنبيات.. بطلة مسلسل "لعبة حب" السورية تخطف الأنظار (فيديو)
02:54 | 2024-07-25
زوجها من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة تنشر الصور الأولى لمولودها الجديد من داخل المستشفى
02:15 | 2024-07-25
إعلامية شهيرة تنفصل عن زوجها
00:29 | 2024-07-25
بسبب فيديو من شهر العسل.. دانييلا رحمة تتعرّض للهجوم والجمهور يحتفل بزفاف ناصيف زيتون على طريقته (فيديو)
23:00 | 2024-07-24
بسبب ''فيلم''..عودة قضية أحمد عزّ وزينة للساحة مجدداً
فيديو
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
25/07/2024 11:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
02:20 | 2024-07-24
25/07/2024 11:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
25/07/2024 11:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24