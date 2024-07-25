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فنون ومشاهير

سيُصبح "صهر" لبنان الجديد.. خطيب نادين نسب نجيم السوري يتحدث عن زفافهما المُرتقب

Lebanon 24
25-07-2024 | 03:15
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كشفت الممثلة نادين نسيب نجيم عن بعض الأمور المتعلقة بارتباطها من رجل الأعمال السوري من أصل لبناني ناريغ ناربيكيان، دون التطرق إلى تفاصيل هذا الموضوع.

وقالت نادين في حديث مع "فوشيا" على هامش فعاليات مهرجان "بياف"، إنها لن تتخذ خطوة الارتباط سرًا، مؤكدة أنها لن تتردد بالإعلان عن هذا الخبر، ممازحة: سأدعو الشعب اللبناني كله، 4 ملايين نسمة.
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وحول الحديث عن خطيبها بأنه سيصبح صهر لبنان الجديد بعد الفنان السوري ناصيف زيتون، قالت: كلنا عم ناخد من بعض.

 من جهته، حسم ناريغ الجدل القائم حول موضوع حفل الزفاف، مؤكدا أنه سيكون كبيرا وجميلا.

وعلّق: وضعنا مخططا لهذا الموضوع. لا أستطيع الكشف عن المزيد من التفاصيل، ولكنه سيكون في لبنان. ومن المؤكد بدأت بالتحضير للمجوهرات الخاصة بهذه المناسبة.

وأوضح خطيب نادين أنه لا يعير أهمية لموضوع التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: حسابي الشخصي برايفت. ونحنا ما منزعج؛ لأن منعرف حالنا منيح. ولا منتظر من أحد يعطينا أي إضافة.(فوشيا)






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