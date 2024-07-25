شوهدا معا.. عارضة أزياء لبنانية على علاقة بنجم كرة قدم شهير

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اوردت تقارير عالمية اخبارا عن ارتباط عارضة الأزياء الأميركية من أصل لبناني، بروكس نادر، بنجم كرة القدم الأميركية السابق توم برادي، وذلك بعد ظهورها مؤخرًا برفقة أمير اليونان.وأفادت الصحف العالمية بأن الثنائي يستمتعان بوقتهما بشكل كبير، ونقلت عن مصادر مقربة قولها: "لقد كانا على علاقة هذا الصيف، حيث التقيا في مدن مختلفة". (الجديد)