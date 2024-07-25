Advertisement

فنون ومشاهير

شوهدا معا.. عارضة أزياء لبنانية على علاقة بنجم كرة قدم شهير

Lebanon 24
25-07-2024 | 11:30
A-
A+

Doc-P-1226505-638575282625926205.jpg
Doc-P-1226505-638575282625926205.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اوردت تقارير عالمية اخبارا عن ارتباط عارضة الأزياء الأميركية من أصل لبناني، بروكس نادر، بنجم كرة القدم الأميركية السابق توم برادي، وذلك بعد ظهورها مؤخرًا برفقة أمير اليونان.
وأفادت الصحف العالمية بأن الثنائي يستمتعان بوقتهما بشكل كبير، ونقلت عن مصادر مقربة قولها: "لقد كانا على علاقة هذا الصيف، حيث التقيا في مدن مختلفة". (الجديد)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:45 | 2024-07-25
08:12 | 2024-07-25
05:55 | 2024-07-25
04:51 | 2024-07-25
04:15 | 2024-07-25
03:15 | 2024-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24