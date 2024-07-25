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فنون ومشاهير
باسم مغنية يوجّه رسالة لنانسي عجرم.. ماذا جاء فيها؟
Lebanon 24
25-07-2024
|
15:40
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وجّه الممثل باسم مغنية رسالة تقديرية للفنانة نانسي عجرم بعد إطلاقها أغنيتها الجديدة "من نظرة"، حيث أشار إلى أن البساطة في صناعة الأعمال الفنية يُعتبر أمرًا مهمًا>
وفي التفاصيل، نشر باسم مغنية تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" وكتب: "السهل الممتنع هو أصعب الأساليب في الأدب والفن والرياضة ومختلف المجالات، ولو تجسد هذا الأسلوب في نجمة لكان اسمها نانسي عجرم بالتأكيد، فليس بالضرورة لفيديو مصور أن يكون معقداً حتى ينجح، أحيانا فكرة بسيطة لأغنية تكون أفضل بمئات المرات من فكرة معقدة".
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وأضاف: "برأيي أغنية "من نظرة" تدخل القلوب من دون استئذان كلاما ولحناً وتصويرا يخدم المضمون وبالأخص الكاريزما في صوت وشكل وهضامة "نانسي عجرم".
كذلك، تفاعلت نانسي عجرم مع التغريدة اللطيفة وردّت على باسم مغنية قائلة: "شكراً على ذوقك وكلامك ومحبتك الكبيرة باسم، بتمنى شي نهار نجتمع سوا بعمل حلو بيشبهنا".
(lbc)
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