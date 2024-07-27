Advertisement

فنون ومشاهير

مخرج معروف جدّاً اعتدى بالضرب على أحد الأشخاص... إليكم تفاصيل ما حدث

Lebanon 24
27-07-2024 | 09:40
A-
A+
Doc-P-1227198-638576956015872083.jpg
Doc-P-1227198-638576956015872083.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت النيابة العامة المصرية استدعاء المخرج المصري محمد سامي بتهمة ضرب مدير مركز صيانة للسيارات وشتمه.

وبدأت الحادثة بين سامي ومدير مركز صيانة السيارات عندما ذهب المخرج إلى أحد مراكز الصيانة، بعدما ظهرت خدوش على سيارته الجديدة التي تُقدّر قيمتها بـ415 ألف دولار.
Advertisement
 
وترك المخرج المصري السيارة عدة أيام وسافر إلى منطقة الساحل الشمالي، لكنه فوجئ أثناء استلام السيارة بوجود خدوش وبعض الأتربة والأوساخ، ما أثار غضبه فطلب مقابلة مدير المركز ليتطوّر النقاش بينهما إلى إشتباك بالأيدي.
 
وغادر سامي المركز وتوجه إلى قسم الشرطة وحرر محضرا ضد مدير المركز واتهمه بإتلاف سيارته الفارهة.

وفي أقواله، اتهم مدير المركز المخرج الشهير بالتعدي عليه بالضرب، حيث قال إن محمد سامي وجه له ضربة قوية بقدمه أسفل بطنه، ولكمة بيده في وجهه مما أحدث له إصابة أسفل العين. (لها)
 
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:00 | 2024-07-27
07:10 | 2024-07-27
06:49 | 2024-07-27
05:36 | 2024-07-27
04:37 | 2024-07-27
03:16 | 2024-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24