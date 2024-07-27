مخرج معروف جدّاً اعتدى بالضرب على أحد الأشخاص... إليكم تفاصيل ما حدث

قررت النيابة العامة المصرية استدعاء المخرج المصري محمد سامي بتهمة ضرب مدير مركز صيانة للسيارات وشتمه.



وبدأت الحادثة بين سامي ومدير مركز صيانة السيارات عندما ذهب المخرج إلى أحد مراكز الصيانة، بعدما ظهرت خدوش على سيارته الجديدة التي تُقدّر قيمتها بـ415 ألف دولار.

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وترك المخرج المصري السيارة عدة أيام وسافر إلى منطقة الساحل الشمالي، لكنه فوجئ أثناء استلام السيارة بوجود خدوش وبعض الأتربة والأوساخ، ما أثار غضبه فطلب مقابلة مدير المركز ليتطوّر النقاش بينهما إلى إشتباك بالأيدي.

وغادر سامي المركز وتوجه إلى قسم الشرطة وحرر محضرا ضد مدير المركز واتهمه بإتلاف سيارته الفارهة.



وفي أقواله، اتهم مدير المركز المخرج الشهير بالتعدي عليه بالضرب، حيث قال إن محمد سامي وجه له ضربة قوية بقدمه أسفل بطنه، ولكمة بيده في وجهه مما أحدث له إصابة أسفل العين. (لها)