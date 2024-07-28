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فنون ومشاهير

من هي ندى كوسا ملكة جمال لبنان 2024؟ تعرفي عليها

Lebanon 24
28-07-2024 | 02:22
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توّجت ندى كوسا بلقب "ملكة جمال لبنان" 2024 بعد منافسة جمعتها مع 14 فتاة من مختلف المناطق اللبنانية. لفتت كوسا الانتباه بثقتها العالية على المسرح وأجوبتها المدروسة أمام لجنة التحكيم. فيما حلّت كلّ من سارة لينا بو جودة وصيفة أولى، وغاييل باليان وصيفة ثانية، وميليسا قزح وصيفة ثالثة، وسيبال بو شعيا وصيفة رابعة. 
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تبلغ ندى من العمر 26 عاماً، وهي من قرية رحبة في قضاء زغرتا (شمالي بيروت). تحمل ماجستير في علم النفس العيادي. 

اللافت في سهرة "ملكة جمال لبنان" أن لجنة التحكيم فيها تألفت من النساء فحسب، في إشارة إلى قوة المرأة اللبنانية وإنجازاتها في مختلف المجالات. 

تألفت اللجنة من الممثلة رزان جمال، ومصمّمة الديكور الداخلي اللبنانية ديانا غندور، وعارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة، وملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق، ومستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الصحية بترا خوري. كذلك ضمت اللجنة رئيسة نادي الراسينغ باولا فرعون رزق، والإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، وصاحبة سلسلة مطاعم إم شريف، ميراي حايك. 

أطلت ندى بثوب أنيق من لمسة طوني ورد من اللونين الأبيض والأسود. فيما اهتم خبير المكياج بسام فتوح بإطلالتها، فبدت بستايل متكامل. (فوشيا)
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