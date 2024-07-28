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فنون ومشاهير

بسبب ابنها.. أصالة تعتذر من أحلام والاخيرة ترد (صور)

Lebanon 24
28-07-2024 | 12:35
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اعتذرت الفنانة السورية أصالة نصري من زميلتها المطربة الإماراتية أحلام، بعد الجدل الذي شهدته منصة "إكس" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء انتشار مقطع فيديو يوثق تفاعل نجل "فنانة العرب" مع غناء أصالة في حفلها الأخير.

وكتبت أصالة عبر حسابها في المنصة "أعتذر غاليتي أحلام عن كل من أساء لك وكدّر صفو محبّة حبيبي فاهد تجاهي ومحبتك كذلك، وكلّ من يحبك وكم هم كثر وأنا منهم". 

وتابعت أصالة "أحبك وأقدّر عشرتك والعمر الذي عشناه معاً وكرمك ولطف حديثك عدا عن المتعة بالنسبة لي بمناوشاتنا وصبرك عليّ وسعة صدرك.. حقّك عليّ صديقتي".
 
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بدورها، سارعت أحلام للرد على اعتذار أصالة، حيث أكّدت أنها لا تريد لأي طرف أن "يدس السم في العسل" بينهما. وقالت "حبيبتي أصولة الغالية.. أنا اللي اعتذر  منك بس أنا أحبك وابني يحبك وكلنا نحبك وغالية علينا ما أبي أي طرف يحاول يدس السم في العسل".

وقالت: "سأظل أحبك للأبد، أخت وصديقة وغالية علي أنت وأولادك.. وأكيد أخي الغالي زوجك فايق".
المصدر: فوشيا
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