بسبب ابنها.. أصالة تعتذر من أحلام والاخيرة ترد (صور)

اعتذرت الفنانة السورية أصالة نصري من زميلتها المطربة الإماراتية أحلام، بعد الجدل الذي شهدته منصة "إكس" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء انتشار مقطع فيديو يوثق تفاعل نجل "فنانة العرب" مع غناء أصالة في حفلها الأخير.



وكتبت أصالة عبر حسابها في المنصة "أعتذر غاليتي أحلام عن كل من أساء لك وكدّر صفو محبّة حبيبي فاهد تجاهي ومحبتك كذلك، وكلّ من يحبك وكم هم كثر وأنا منهم".



وتابعت أصالة "أحبك وأقدّر عشرتك والعمر الذي عشناه معاً وكرمك ولطف حديثك عدا عن المتعة بالنسبة لي بمناوشاتنا وصبرك عليّ وسعة صدرك.. حقّك عليّ صديقتي".

حبيبتي اصوله الغاليه لا بالعكس انا اللي اعتذر منك بس انا احبك وابني يحبك وكلنا نحبك وغاليه علينا ما ابي اي طرف يحاول يدس السم في العسل وسأضل احبك للابد اخت وصديقه وغاليه علي انتي واولادك واكيد اخوي الغالي زوجك فايق 🤍🤍🤍🤍🤍🤍 https://t.co/sbdyq62qZ9 — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) July 28, 2024 Advertisement

بدورها، سارعت أحلام للرد على اعتذار أصالة، حيث أكّدت أنها لا تريد لأي طرف أن "يدس السم في العسل" بينهما. وقالت "حبيبتي أصولة الغالية.. أنا اللي اعتذر منك بس أنا أحبك وابني يحبك وكلنا نحبك وغالية علينا ما أبي أي طرف يحاول يدس السم في العسل".



وقالت: "سأظل أحبك للأبد، أخت وصديقة وغالية علي أنت وأولادك.. وأكيد أخي الغالي زوجك فايق".