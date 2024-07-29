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فنون ومشاهير

يخضع لعملية جراحية.. فنان معروف بالمستشفى وهذا وضعه الصحي!

Lebanon 24
29-07-2024 | 09:48
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خضع الفنان المصري أحمد رزق، لعملية جراحية خلال الساعات القليلة الماضية فى القولون، حيث تم استئصال جزء منه بعد إزالة الورم وذلك في واحدة من مستشفيات القاهرة.
 
ويتواجد أحمد رزق حاليا داخل العناية المركزة، بعد نجاح عملية إزالة ورم داخل القولون، وحالته الصحية تتحسن في الوقت الحالي.
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وكان أحمد رزق أجري منذ فترة عملية جراحية أخري فى أسنانه، وهي زراعة عظم في الفك، مما أدى إلى منعه من الكلام نهائيا، بحسب أوامر من الأطباء حتى الشفاء التام. (ET بالعربي)

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