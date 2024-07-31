كريم عبد العزيز يحقق رقماً قياسياً بالسينما العربية

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لا يزال النجم كريم عبد العزيز يحقق الأرقام القياسية في أعماله الفنية والتي كان آخرها مسرحية "السندباد" التي سجّل بها رقماً قياسياً جديداً، بعد عرضها في مدينة أبها، وجاء ذلك بعد النجاح الباهر للمسرحية في الرياض وجدّة بالمملكة العربية السعودية، حيث تصدّرت "التريند" واحتلت المركز الأول على "تويتر"، عقب عرضها بساعات قليلة.كما رفعت مسرحية "السندباد" ليلة عرضها في أبها شعار "كامل العدد"، وغصّت قاعة العرض بالجمهور السعودي الذي أبدى إعجابه الكبير بالمسرحية وأشاد بأداء الممثلين فيها.وفي سياق آخر، يتم عرض مسرحية "السندباد" لكريم عبد العزيز، ضمن فعاليات "مهرجان العلمين" في دورته الثانية بدءاً من 8 وإلى 10 آب المقبل، وجاء ذلك طِبقاً للتعاون المشترك بين "مهرجان العلمين" و"موسم الرياض" وهيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية. (لها)