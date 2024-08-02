هيفاء وهبي تحيي حفلاتها في أكثر من بلد

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أعلنت هيفاء وهبي عن جدول حفلاتها الذي تستهله من مصر بحفل في الساحل الشمالي، يليه حفل آخر في العاصمة اللبنانيّة بيروت، الذي لا يزال قائماً رغم الأوضاع الغير مستقرّة، وثالث في مدينة إسطنبول التركية بفاصل أيام فقط.وأيضاً أعلنت عن حفل غنائي آخر تحييه في العاصمة اللبنانيّة يوم 8 آب، بصحبة النجوم عاصي الحلاني وسيف نبيل وDJ أصيل، وكتبت: «موعدنا مع بيروت قرّب»، وسط تفاعل كثيف لمحبيها عبر حسابها على «إكس».كما نشرت هيفاء وهبي البوستر الترويجي لحفلها الغنائي المُقرّر في مدينة إسطنبول بتركيا، الذي تحييه رفقة المطرب آدم، وكتبت: «رح كون معكم في إسطنبول بتاريخ 17 أغسطس مع النجم آدم في أجمل حفلات الصيف، بانتظاركم».ومؤخراً، حققت هيفاء نجاحاً باهراً في الحفل الّذي أحيته على منصة «النهضة» ضمن فعاليات مهرجان موازين في المغرب.