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فنون ومشاهير

ما جديد "أنغام" لهذا الصيف؟

Lebanon 24
02-08-2024 | 16:50
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طرحت النجمة أنغام ألبومها الجديد الذي تعاونت فيه مع أشهر الملحنين، فيما كتب لها الفنان والممثل أكرم حسني أغنيتين جديدتين، هما أغنية "تيجي نسيب" التي اختارتها أنغام اسماً للألبوم، وهي من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع حسن الشافعي، وأغنية "خليك معاها"، وهي من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.
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ومن المقرر أن ينطلق الألبوم اليوم الساعة 6 مساءً، ومن خلاله يقدّم أكرم حسني شكلًا مختلفًا وغير معتاد عن أغنياته السابقة، ويعتبر هذا التعاون هو الأول بينه وبين أنغام بعد نجاحات حققها أكرم حسني كمؤلف أغاني خلال السنوات الماضية.

الألبوم الجديد الذي تنافس به أنغام في حفلات الموسم الصيفي حمل عنوان "تيجي نسيب"، المكوّن من 11 أغنية، وقد قامت بطرحه عبر منصات الموسيقى والسوشيال ميديا المختلفة.

وتتعاون أنغام في الألبوم الجديد مع كبار الملحّنين والموزعين، ويحمل الألبوم الجديد أغاني بعنوان "صوت مصر"، ومنها: أغنية "بنعمل حاجات" من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع خالد سليمان، أغنية "هقولك إيه" من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع محمد العشي، أغنية "مكانش وقته" من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع مادي، وأغنية "بقالك قلب" ألحان رياض الهمشري وتوزيع طارق مدكور. 
 
كذلك، تستعد أنغام خلال الفترة المقبلة لإحياء حفلها في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا 27 سبتمبر (أيلول) القادم؛ إذ إنها المَرّة الأولى لعرض ألبومها الجديد صوت مصر خلال هذا الحفل.
 
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