عُرِضَ عليه الترشّح للنيابة.. تمام بليق: "بيي قلي ما بسامحك إذا بتغدر بسعد الحريري"

أوضح مُقدّم البرامج تمام بليق أنّه "سنيّ ومسلم وبيروتيّ وإبن المصيطبة، لكن ليس بالضرورة أنّه مع تيار "المستقبل".

وأضاف بليق: "يمكن حبّ الرئيس سعد الحريري بس مش ضروري أيّد تيار "المستقبل، لأنني لست مقتنعاً بالذي يحصل".

ولفت إلى أنّه لا يطمح إلى موقع سياسيّ، وتابع أنّه رفض أحد المناصب النيابيّة لأنّ والده قال له "مني مسامحك إذا بتطلع برّات بيئة بيروت، ما بسامحك إذا بتغدر بسعد الحريري". (رصد لبنان 24)