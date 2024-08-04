لهذا السبب يقدم تامر حسني المواهب الجديدة في حفلاته

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دائمًا ما تشهد حفلات الفنان تامر حسني حرصه على دعم المواهب الشابة والوجوه الجديدة بحيث يقدم في كل حفل واحدة أو اثنتين من تلك المواهب.وعن الأسباب التي تدفعه لتقديم تلك المواهب في حفلاته قال تامر حسني إنه يقدم دعمه الكامل والمستمر لهؤلاء المواهب لأنه يشعر بأنهم مجروحون بسبب حالة الفن والغناء في الوقت الحالي".يُذكر أن تامر حسني أحيا مؤخراً حفلاً كبيراً ضمن فعاليات الدروة الثانية من مهرجان العلمين والذي شهد عدة لقطات بينه وبين الجمهور، شاركوه خلالها بالغناء والاحتفال بعيد ميلاد عدد من الجمهور، واستقطاب المواهب الفنية لمسرح الحفل.ومن المشاهد التي جعلت الحفل يبدو مختلفًا، كان تفاعل تامر حسني مع جمهوره، بين استضافة الجمهور معه على خشبة المسرح، والتقاط الصور معهم، بجانب التحدث مع الجمهور طوال الحفل، إذ وجه للبعض أسئلة مثل: «نغني إيه؟.. ابعتولي عايزين تسمعوا إيه الحفلة الجاية؟". (لها)