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فنون ومشاهير
تامر حسني مُتحديا منتقديه: "من الممكن تكرار التجربة"
Lebanon 24
07-08-2024
|
23:00
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رغم الانتقادات التي طاولته بسبب فيلم "بحبك" الذي تولّى بطولته وتأليفه وإخراجه وتحقيقه إيرادات سينمائية هي الأعلى في الوطن العربي، كشف الفنان تامر حسني عن تحدّيه لتلك الانتقادات مؤكداً أنه من الممكن أن يكرر التجربة في عمل فني جديد.
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وقال تامر: "من الممكن أن أكرر التجربة وأقدّم عملًا من تأليفي وإخراجي كما فعلت في فيلم "بحبك"، لأنني أحب الدخول في الأعمال الرومانسية، وأشعر أنني أقدّمها للجمهور بإحساسي، ولو وجدت عملًا يترجم مشاعري فمن الممكن أن أعيد الكرّة".
وكان تامر قد كشف عن الأسباب التي تدفعه لتقديم المواهب الشابة في حفلاته، قائلاً إنه يقدّم باستمرار الدعم لهؤلاء المواهب لأنه يشعر بأنهم مجروحون من حالة الفن والغناء في الوقت الحالي.
(لها)
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