صحّته تدهورت مُجدّدا... فنان سيُسافر إلى ألمانيا لاستكمال علاجه

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية صور للفنان محمد منير، أثارت قلق متابعيه على حالته الصحية، حيث ظهر بوزن زائد ووجه منتفخ في إحدى الحفلات الغنائية في منطقة الساحل الشمالي في مصر.



ورغم خروج محمد منير من المستشفى مطلع الشهر الجاري بعد وعكة صحية، إلا أن حالته لم تستقرّ بعد وتدهورت مجدداً، لذلك قرر السفر إلى ألمانيا في نهاية الشهر لاستكمال العلاج. (الامارات 24)

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