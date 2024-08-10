حذفت الصور.. نادين نسيب نجيم تستعرض الشاليه التي تملكها في منطقة جبلية شاهدوا فخامتها

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



ووثقت نادين من خلال الصور الشاليه التي تملكها في إحدى المناطق الجبلية في لبنان.



وعلّقت على الصور قائلة: "هذه ليست النمسا انها الشاليه الخاصة بي في لبنان. كل الحب والسلام لبلدي الجميل".

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الا ان الملاحظ ان نادين قامت بحذف الصور ثم عادت ونشرت صورة لها من أمام الشاليه وهي ترتدي كنزة بسبب برودة الطقس في الجبل.

يُذكر ان نادين أطلقت مؤخرا ماركة مستحضرات تجميل تحمل اسمها وهي تلاقي انتشارا كبيرا في لبنان والعالم العربي.



