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فنون ومشاهير
توقيف فنان في الإمارات... دهس شاباً بسيارته وهو تحت تأثير المخدرات!
Lebanon 24
10-08-2024
|
05:29
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ألقت شرطة دبي بالتنسيق مع الإنتربول المصري القبض على الفنان المصري عصام صاصا المدرج على قوائم الترقب والوصول، بعد قرار النيابة العامة في مصر بضبطه وإحضاره بتهمة "تعاطي المواد المخدرة"، ودهسه أحد الشبان على الطريق الدائري في محافظة الجيزة.
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وقبل ساعات منو توقيفه، خرج صاصا عبر منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ليتحدث عن إمكانية القبض عليه فور وصوله إلى مطار القاهرة بسبب واقعة حادث السير.
وقال: "الآن سوف أصل إلى بلدي وربما يكون هذا آخر فيديو لي.. من الممكن أن يتم القبض علي في المطار وأنا أرغب بشرح ما يحصل لي للناس".
وأضاف: "كنت عائدا من العمل حينما صدمت بالسيارة الشاب في أقصى يسار الطريق، على عكس ما يشاع أنني صدمته على الجانب الأيمن من الطريق في منطقة وجود المارة".
وتابع: "أنا راض بقضاء الله وواثق في القضاء المصري بأنه لن يظلمني". (روسيا اليوم)
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