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فنون ومشاهير

لحظات رومانسية تجمع نجم عالمي بزوجته اللبنانية (صورة)

Lebanon 24
10-08-2024 | 15:00
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يستمتع النجم جورج كلوني بليلة رومانسية في إيطاليا برفقة زوجته أمل.
وشوهد النجم الحائز على جائزة الأوسكار، البالغ من العمر 63 عامًا، وهو يتبادل قبلة مع أمل كلوني خلال عشاء حميم في فيلا ديستي على ضفاف بحيرة كومو مساء الخميس.
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ويمتلك كلوني منزلًا في قرية لاجليو الجميلة، حيث اعتاد قضاء إجازاته مع زوجته، المحامية البالغة من العمر 46 عامًا.
(lbc)
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