عشاء رومانسي وقبلة حميمة.. كاميرات الباباراتزي ترصد جورج كلوني وأمل علم الدين معاً

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رصدت كاميرات الباباراتزي الثنائي النجم جورج كلوني الفائز بجائزة الأوسكار، وهو يتبادل قبلة مع زوجته أمل علم الدين أثناء الاستمتاع بعشاء حميم يوم الخميس في "فيلا ديستي" على ضفاف بحيرة كومو الإيطالية.وشوهد الثنائي يتبادلان الأحاديث طوال الأمسية بأسلوب رومانسي على طريقة العشاق الجدد، قبل أن تحصل القبلة الحميمة بينهما، لتنفي بدورها تقارير اعلامية تحدث عن عيشهما منفصلين.