ممثلة شهيرة تهدد بعد انتشار شائعة تعرضها للضرب من نجلها

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نشرت الفنانة لقاء الخميسي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" فيديو ظهرت فيه منفعلةً وهي تهدد أي شخص يحاول الإساءة إلى أولادها أو زوجها بعد انتشار شائعات حول تعرضها للضرب على يد نجلها.وكشفت لقاء في الفيديو إنها فوجئت بانتشار خبر على أحد المواقع عن اعتداء ابنها البكر عليها، بعد تصريحات لها على قناة "النهار"، حيث قالت: "كان في موقع ناشر إن ابنى ضربني ولما تواصلت معاهم وقولتلهم الكلام ده مش صح هما مشكورين حذفوه وفجأة لقيت مواقع كتير متداولاه والكلام ده مش صح".وأكدت الخميسي أن ما تم نشره مغاير لما صرّحت به، بالقول: "يا جماعة ابني خط أحمر، عائلتي خط أحمر، ولادي خط أحمر، أي حد هيتعدّى باللفظ أو بمعلومات غير صحيحة على بيتي وعائلتي أنا مضطرة أرفع عليه قضية، وآخد حقي منه، اتقوا الله في الأخبار اللي انتوا بتكتبوها عشان تعملوا ترند، أنت بتدخل في تفاصيل حياة الناس أنت بتعرفهاش، وسأرفع قضية على المواقع كلها اللي جابت سيرة ابني وبينا المحكمة".وكتبت لقاء معلقةً على الفيديو: "اتقوا الله إحنا بنعرف نربي عيالنا الحمد لله". لكن لقاء حذفت بعدها مباشرة الفيديو من صفحتها على "إنستغرام"، من دون الكشف عن الأسباب.ط