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فنون ومشاهير
لقاء سويدان تكشف رأيها في الطلاق
Lebanon 24
14-08-2024
|
23:00
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كشفت الفنانة لقاء سويدان عن رأيها في الطلاق، مؤكدةً أن نظرة المجتمع الى المرأة المطلّقة ظالمة، بالقول: "للأسف نظرة المجتمع الى المرأة المطلّقة هي نظرة متخلّفة وظالمة، ولا يصح أن يحكم الناس على المرأة المطلّقة لأن لها مطلق الحرية في قرار الزواج مرة أخرى، فهذه حرية شخصية، ولا يجوز لأسرتها أو لطليقها التدخّل فيها".
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وعما إذا كانت قد واجهت مشكلات من هذا النوع في محيط الأسرة بعد طلاقها، قالت لقاء: "إطلاقاً، فشقيقي الأكبر لم يتدخل فى حياتي الشخصية، وابنتي طوال الوقت تشجّعني على الزواج مجدداً".
وعن الصفات التي قد تشجّعها على الارتباط بأي رجل، قالت لقاء سويدان: "أريده أن يكون شخصاً واضحاً وسوياً نفسياً وناضجاً، ولا يكون ساماً".
وعن "الوصفة السحرية" لزواج ناجح ومستمر في رأيها، أضافت: "في رأيي، لا يوجد وصفة سحرية، لأن الأمر يعتمد على التوفيق من عند ربنا، كما أن خبرات الحياة بتختلف بين إنسان وآخر، والزواج لا يعتمد على الحب". (لها)
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