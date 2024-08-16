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فنون ومشاهير
تعليق من هاني شاكر على أزمات شيرين عبدالوهاب .. ماذا قال؟
Lebanon 24
16-08-2024
|
23:00
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كشف الفنان هاني شاكر عن رأيه في الأزمات التي مرت بها الفنانة شيرين عبد الوهاب في الفترة الأخيرة، مؤكداً أن صوتها لا يُعوّض ومتمنياً أن تعود الى جمهورها في أقرب وقت.
وقال هاني شاكر في تصريحات إعلامية، موجّهاً رسالة إلى شيرين: "أتمنى من قلبي إن شيرين يكون عندها هدوء نفسي وعاطفي وعائلي وترجع لينا مرة تانية، لأن الفترة اللي بتمر ببها صعبة جداً، وهي محتاجة لاستقرار وإن الدنيا تهدى شوية، ويبقى عندها سلام نفسي، وربنا يشفيها، هي فعلًا من الأصوات التي لا تعوض". (لها)
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