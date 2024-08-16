Advertisement

فنون ومشاهير

تعليق من هاني شاكر على أزمات شيرين عبدالوهاب .. ماذا قال؟

Lebanon 24
16-08-2024 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1235159-638594326255821985.jpeg
Doc-P-1235159-638594326255821985.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف الفنان هاني شاكر عن رأيه في الأزمات التي مرت بها الفنانة شيرين عبد الوهاب في الفترة الأخيرة، مؤكداً أن صوتها لا يُعوّض ومتمنياً أن تعود الى جمهورها في أقرب وقت.
وقال هاني شاكر في تصريحات إعلامية، موجّهاً رسالة إلى شيرين: "أتمنى من قلبي إن شيرين يكون عندها هدوء نفسي وعاطفي وعائلي وترجع لينا مرة تانية، لأن الفترة اللي بتمر ببها صعبة جداً، وهي محتاجة لاستقرار وإن الدنيا تهدى شوية، ويبقى عندها سلام نفسي، وربنا يشفيها، هي فعلًا من الأصوات التي لا تعوض". (لها)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:39 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:36 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:44 | 2024-08-17
00:17 | 2024-08-17
23:38 | 2024-08-16
15:12 | 2024-08-16
12:00 | 2024-08-16
09:10 | 2024-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24