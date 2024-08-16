روبي تظهر بالمايوه على البحر وتثير الجدل (صورة)

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نشرت الفنانة روبي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة ظهرت فيها على الشاطئ بالمايوه وتمسك بيدها شراعاً لقارب صغير، وعلّقت على الصورة بالقول: "خلاص أنا رايحة السنبلاوين"، وهو ما أثار حيرة الجمهور حول ما إذا كانت تروِّج لعمل فني جديد.وسرعان ما انهالت التعليقات على روبي من جمهورها متسائلين عما إذا كانت ستقدّم أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، لتضع الفنانة بشرى حداً لحيرة الجمهور بتعليق كشفت من خلاله أن روبي تروّج لأغنية جديدة لها، حيث كتبت قائلةً: "والله أجدع... بموت في الأغنية دي أصلًا"، ليبدأ الجمهور بممازحتها في التعليقات. (لها)