تصريح مفاجئ لبراد بيت.. ما قاله صدم الجميع

أثار النجم العالمي براد بيت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعية بعد ظهوره في إعلان مسلسله الجديد وإعلانه إنه في "آخر مراحل" حياته المهنية.



وقال لمجلة "GQ": "أنا في آخر مراحل حياتي"، وهذا ما شكل صدمة لجميع الحاضرين.

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وأضاف: "أعني ذلك أن حياتنا تبدور كالمواسم، وتتعلق حياتك كلها بالاكتشاف وهو أمر مثير للاهتمام ومؤلم. ودائماً ما اسأل نفسي كيف ستكون هذه السنوات الأخيرة؟ في الثمانينيات من عمرك، يصبح الجسم أكثر ضعفاً، وأعتقد أن الصيغة التي تجعلك مبدعاً وتستمر في حب حياتك هي أن تنظر لكل المبدعين من حولك وهو يتقدمون في العمر ويبدعون".





