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فنون ومشاهير

"غروري وصلني لمرض نفسي"... مُقدّم برامج لبنانيّ معروف: "بطلت شوف حدا قدامي"

Lebanon 24
20-08-2024 | 08:14
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كشف مُقدّم البرامج تمام بليق أنّه استشار طبيباً متخصصاً بالصحة النفسيّة بسبب إصابته بـ"الغرور"، وقال "بطلت شوف حدا قدامي، صرت حسّ حالي أهمّ من كل العالم".
 
 
وأضاف أنّ زوجته كانت تقول له: "إذا بدك تكمل هيك عن جد حرام، لأنو عم تقزي حالك". (رصد لبنان 24)
 
 
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