بفستان أحمر مكشوف من الكروشيه.. ابنة نوال الزغبي تستمتع بوقتها في إيطاليا (صور)

نشرت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطلت تيا بفستان مكشوف أحمر اللون من الكروشيه خلال تواجدها في مدينة كابري الإيطالية.

وانهالت تعليقات المُتابعين الذين أثنوا على إطلالة تيا.



يُذكر ان تيا درست تصميم الأزياء في إيطاليا وهي بدأت العمل في هذا المجال.



