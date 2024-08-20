27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
18
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بفستان أحمر مكشوف من الكروشيه.. ابنة نوال الزغبي تستمتع بوقتها في إيطاليا (صور)
Lebanon 24
20-08-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وأطلت تيا بفستان مكشوف أحمر اللون من الكروشيه خلال تواجدها في مدينة كابري الإيطالية.
View this post on Instagram
A post shared by TIA (@tiaadib)
Advertisement
وانهالت تعليقات المُتابعين الذين أثنوا على إطلالة تيا.
يُذكر ان تيا درست تصميم الأزياء في إيطاليا وهي بدأت العمل في هذا المجال.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الموت يؤلم جيسيكا عازار.. فقدت ابن الـ 30 عاما
Lebanon 24
الموت يؤلم جيسيكا عازار.. فقدت ابن الـ 30 عاما
13:51 | 2024-08-20
20/08/2024 01:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"غروري وصلني لمرض نفسي"... مُقدّم برامج لبنانيّ معروف: "بطلت شوف حدا قدامي"
Lebanon 24
"غروري وصلني لمرض نفسي"... مُقدّم برامج لبنانيّ معروف: "بطلت شوف حدا قدامي"
08:14 | 2024-08-20
20/08/2024 08:14:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نواب المتن وكسروان يتحرّكون "تفاديا للكارثة"
Lebanon 24
نواب المتن وكسروان يتحرّكون "تفاديا للكارثة"
01:30 | 2024-08-20
20/08/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وُصفت بالقاسية والمهينة.. من اتصل ببايدن قبل إعلان انسحابه من السباق الرئاسي؟
Lebanon 24
وُصفت بالقاسية والمهينة.. من اتصل ببايدن قبل إعلان انسحابه من السباق الرئاسي؟
09:00 | 2024-08-20
20/08/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تأخر "حزب الله" في الردّ على اغتيال فؤاد شكر؟
Lebanon 24
لماذا تأخر "حزب الله" في الردّ على اغتيال فؤاد شكر؟
07:00 | 2024-08-20
20/08/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
01:14 | 2024-08-21
داخل مستشفى حكومي.. مُشاجرة عنيفة بين فنان شهير وطبيب شاهدوا الفيديو
00:41 | 2024-08-21
ببكيني مُثير.. النجمة التركية الشهيرة تستمتع بوقتها في اليونان وتطل بنحافة زائدة (صور)
00:37 | 2024-08-21
في ذكرى زواجهما الثاني.. جينيفر لوبيز تتقدم بطلب الطلاق من بن أفليك
00:14 | 2024-08-21
بإطلالة جريئة.. طليقة فنان عربي شهير برفقة عمرو دياب على البحر! (صورة)
15:38 | 2024-08-20
جدها ممثل لبناني راحل.. فنانة شهيرة تستمع بوقتها في اليونان والجمهور يتهمها بتقليد حبيبة رونالدو! (صور)
13:51 | 2024-08-20
الموت يؤلم جيسيكا عازار.. فقدت ابن الـ 30 عاما
فيديو
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
21/08/2024 08:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
21/08/2024 08:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
21/08/2024 08:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24