مشهورة تتعرض لسرقة حقيبة مجوهراتها الفخمة

Advertisement

أعلنت مدوّنة الموضة السعودية شوق القحطاني في فيديو عن سرقة مجوهراتها في المطار، والتي قُدّرت قيمتها بمليون ونصف المليون ريال سعودي، وهو ما أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.وتحدثت مشهورة الـ"سناب شات" عن تفاصيل تعرضها للسرقة وهي عائدة من مطار اليونان، واصفةً العطلة بالقول: "هي أنكد العطلات في حياتي، لقد تحولت العطلة إلى كابوس بعد سرقة مجوهراتي الثمينة".وأكدت شوق في المقطع المصوّر أن "موظفي المطار منعوها من حمل حقيبة المجوهرات الخاصة بها على متن الطائرة، وقبل صعودها الى الطائرة طلبوا منها أخذ الحقيبة التي فيها المجوهرات الى الشحن بدعوى عدم وجود أماكن في الطائرة للحقائب المحمولة"، لكن بعد وصولها لم تجد حقيبة المجوهرات.وأكدت الشابة السعودية أنها لم تشعر وقتها بشيء غريب في المطار، وسلّمتهم الحقيبة بكل سهولة، لتكتشف بعد عودتها أن كل المجوهرات قد اختفت، لافتةً إلى أن المسروقات احتوت على ساعات ثمينة وأطقم مجوهرات تُقدَّر قيمتها بمليون ونصف المليون ريال سعودي.كما أوضحت أن موظفاً في المطار قال لها إنها لن تحصل على شيء، مشدّداً على أن مسروقاتها لن تعود، وأنه سيتم تعويضها بمبلغ 4000 يورو لا أكثر إذا رفعت قضية على المطار. (لها)