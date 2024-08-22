مُفاجأة من العيار الثقيل.. برنامج "من سيربح المليون" عائد وممثل سوري شهير سيتولى تقديمه (صورة)

يبدو أن النجم السوري قصي خولي اقتنع مؤخراً بلعب دور مقدم البرامج.



وفي التفاصيل فأن "أم بي سي" اختارت خولي لتقديم موسم آخر من برنامج "من سيربح المليون" الذي كان أول برنامج مسابقات عربي يحقق أعلى نسبة مشاهد بداية القرن الحالي، وتولى تقديمه الإعلامي اللبناني جورج قرداحي واستغرق عرضه سنوات.

أما حول كيفية قبول خولي، فعُلم أن مفاوضات أفضت الى تولي قصي خولي تصوير موسم كامل من البرنامج الشهير وانتظار كيفية تفاعل الجمهور مع هذا الخيار.يذكر أن معلومات كثيرة تحدثت عن إنتاج شركة ايغل فيلمز مسلسلاً كان من المفترض أن يجمع دانيييلا رحمة وقصي خولي، ثم توقف العمل واتجهت رحمة للتوقيع مع شركة الصباح، وحُكي أيضاً عن إمكانية مشاركة خولي لماغي بو غصن في المسلسل نفسه لكن معلومات ايغل فيلمز تؤكد أن مسلسل ماغي لرمضان المقبل هو لبناني بالكامل. (نواعم)