32
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
33
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
20
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
مُفاجأة من العيار الثقيل.. برنامج "من سيربح المليون" عائد وممثل سوري شهير سيتولى تقديمه (صورة)
Lebanon 24
22-08-2024
|
04:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدو أن النجم السوري قصي خولي اقتنع مؤخراً بلعب دور مقدم البرامج.
وفي التفاصيل فأن "أم بي سي" اختارت خولي لتقديم موسم آخر من برنامج "من سيربح المليون" الذي كان أول برنامج مسابقات عربي يحقق أعلى نسبة مشاهد بداية القرن الحالي، وتولى تقديمه الإعلامي اللبناني جورج قرداحي واستغرق عرضه سنوات.
Advertisement
أما حول كيفية قبول خولي، فعُلم أن مفاوضات أفضت الى تولي قصي خولي تصوير موسم كامل من البرنامج الشهير وانتظار كيفية تفاعل الجمهور مع هذا الخيار.
يذكر أن معلومات كثيرة تحدثت عن إنتاج شركة ايغل فيلمز مسلسلاً كان من المفترض أن يجمع دانيييلا رحمة وقصي خولي، ثم توقف العمل واتجهت رحمة للتوقيع مع شركة الصباح، وحُكي أيضاً عن إمكانية مشاركة خولي لماغي بو غصن في المسلسل نفسه لكن معلومات ايغل فيلمز تؤكد أن مسلسل ماغي لرمضان المقبل هو لبناني بالكامل. (نواعم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر مُهمّ عن الكهرباء.. إليكم الجديد!
Lebanon 24
آخر خبر مُهمّ عن الكهرباء.. إليكم الجديد!
14:20 | 2024-08-21
21/08/2024 02:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضية يشعر بها سكان منطقة لبنانية.. هل كانت قوية؟
Lebanon 24
هزّة أرضية يشعر بها سكان منطقة لبنانية.. هل كانت قوية؟
15:34 | 2024-08-21
21/08/2024 03:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل عن أماكن "أسلحة حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف "مواقع جغرافية"!
Lebanon 24
تفاصيل عن أماكن "أسلحة حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف "مواقع جغرافية"!
11:00 | 2024-08-21
21/08/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تراقب تل أبيب عناصر "حزب الله".. تفاصيل إستخباراتية بـ"لسان إسرائيليّ"!
Lebanon 24
هكذا تراقب تل أبيب عناصر "حزب الله".. تفاصيل إستخباراتية بـ"لسان إسرائيليّ"!
13:36 | 2024-08-21
21/08/2024 01:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق أظهر مفاتنها.. زوجة جو أشقر ترقص وتغني بانسجام والجمهور: "كيف قبلان زوجك؟" (فيديو)
Lebanon 24
بفستان ضيق أظهر مفاتنها.. زوجة جو أشقر ترقص وتغني بانسجام والجمهور: "كيف قبلان زوجك؟" (فيديو)
08:12 | 2024-08-21
21/08/2024 08:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:45 | 2024-08-22
"احذفوا صورنا".. نجم كرة شهير ينفصل عن زوجته ملكة الجمال بعد زواج دام أكثر من عامين (صورة)
04:09 | 2024-08-22
أصبحت صبية.. أنابيلا هلال تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بأجواء فخمة (صور)
03:06 | 2024-08-22
بحمالة صدر.. فنانة لبنانية بإطلالة جريئة وتصبح نسخة عن هيفا وهبي شاهدوا الصور
02:25 | 2024-08-22
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
01:51 | 2024-08-22
"انا يلي عمري 50 مش انتي".. هيفا وهبي بإطلالة صيفية جريئة في مصر (صور)
23:00 | 2024-08-21
أمينة خليل تقدم مسرحية مع هذا النجم
فيديو
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
22/08/2024 14:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
22/08/2024 14:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
22/08/2024 14:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24