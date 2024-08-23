"نفسي أجرب سجن النساء".. شيرين عبد الوهاب تُفاجئ الجميع بتصريحات نارية شاهدوا ماذا قالت (فيديو)

تحدثت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن أزمتها مع شركة "روتانا" والعقد المبرم بينهما، الذي يعيق تقديمها لأغنيات جديدة خلال الفترة الماضية.



وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "MBC مصر"، تحدثت شيرين مساء أمس الجمعة عن أزمتها مع شركة "روتانا"، ورفض الشركة لاستلام الأغاني الجديدة، ورغبتهم في الحصول على شيرين بشكل حصري في الحفلات الغنائية، وهو ما ترفضه الفنانة المصرية.



كما أشارت شيرين إلى وجود مؤامرة عليها كي تظل في منزلها بعيدا عن الغناء، لكن صوتها لن ينقطع أبدا، موجهة الشكر إلى جمهورها ومحبيها على دعمهم لها، خاصة أنهم السبب في نجاحها، وهو ما أثبتوه في التعامل مع الأغاني التي قدمت خلال الساعات الماضية.



وناشدت شيرين القضاء المصري، معربة عن أملها في أن ينصفها القضاء، كما شددت على كونها لن تتصالح أبدا مع الشركة قائلة "قسما بالله ما يحصل أبدا"، خاصة أنها لن تتصالح مع كيان تسبب في جلوسها بمنزلها لـ 4 أو 5 سنوات، كما حصلوا على 8 ملايين جنيه مصري منها بحكم القضاء.

شيرين: خليني أقفل قبل ما اقول مصايب اكبر من كده وانا نفسي اجرب سجن النسا.. عمرو أديب : هو انتي ناقصة يابنتي.. ليه ياحبيبتي؟



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وخلال حديثها، انفعلت شيرين وطلبت من أديب التوقف عن الحديث قائلة "خليني أقفل بدل ما أقول حاجة تخليهم يمسكوا عليا حاجة".



كما صدمت الجميع بكونها ترغب في الدخول إلى السجن قائلة "أنا سجن النسا واحشني.. مستعدة اتسجن.. نفسي أجرب سجن النسا"، مشيرة إلى كونها ستكون ملكة في السجن.



إلى ذلك، أصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش بيانا صحفيا أعلن من خلاله تنحيه عن تولي قضايا الفنانة شيرين عبد الوهاب، وتنحيه أيضا عن كونه محاميها الخاص.



وأشار قنطوش إلى أنه من المقرر أن يقيم مؤتمرا صحفيا يوم الأحد يكشف من خلاله العديد من المفاجآت وتفاصيل عدم عمله مرة أخرى مع الفنانة شيرين عبد الوهاب.(وكالات)



