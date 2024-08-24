بحضور والديها... كوليت الحلاني احتفلت بعيد ميلادها (صورة)

شاركت كوليت الحلاني زوجة الفنان عاصي الحلاني متابعيها على "انستغرام"، صورة لاحتفالها بعيد ميلادها.

واللافت أنّ والديّ كوليت كانا موجودين خلال احتفالها بعيدها، إلى جانب زوجها عاصي وابنتها الفنانة ماريتا. (رصد لبنان 24)