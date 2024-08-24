فيديو لفنان شهير رفقة فتاة مجهولة في نادي ليلي يُغضب الجمهور.. أحضان وقبلات ولحظات رومانسية!

أثار مقطع فيديو انتشر للنجم التركي مارت رمضان ديمير، الذي عرف بشحصية فريد في مسلسل "طائر الرفراف" الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثق الفيديو، تواجد النجم الذي شغلت علاقته وزميلته في العمل أفرا ساراتش اوغلوا الجمهور، لا سيما بعد انفصالهما، في أحد الملاهي الليلية في تركيا حيث كان يستمتع بوقته هناك رفقة فتاة مجهولة.