فيديو لفنان شهير رفقة فتاة مجهولة في نادي ليلي يُغضب الجمهور.. أحضان وقبلات ولحظات رومانسية!

أثار مقطع فيديو انتشر للنجم التركي مارت رمضان ديمير، الذي عرف بشحصية فريد في مسلسل "طائر الرفراف" الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووثق الفيديو، تواجد النجم الذي شغلت علاقته وزميلته في العمل أفرا ساراتش اوغلوا الجمهور، لا سيما بعد انفصالهما، في أحد الملاهي الليلية في تركيا حيث كان يستمتع بوقته هناك رفقة فتاة مجهولة.
والتقطت عدسات الكاميرا النجم التركي وهو يستمتع بوقته رفقة الفتاة التي لا تعرف هويتها حيث كانا قريبان جداً من بعضهما، واحتضنها بطريقة رومانسية.
وتسبب الفيديو بحالة غضب بين الجمهور الذي ما زال على أمل أن تعود علاقة مارت وأفرا لا سيما مع بدء تصوير الموسم الثالث من مسلسل طائر الرفراف والذي من المفترض ان يبدأ الأسبوع المقبل.
وكانت افرا قد شوهدت ايضًا بعد انتهار حفل زفاف زميليها في المسلسل بيريل بوزام "شخصية سونا"، وايرسين اريجي "شخصية عابدين" في السيارة مع رجل مجهول.
ويحرص الثنائي أفرا ومارت على التزام الصمت حول طبيعة علاقتهما حاليا، واحتمالية عودتهما وسبب الغاء متابعة بعضهما.
وعلى صعيد آخر يتوقع أن يبدأ الموسم الثالث من طائر الرفراف في الأسبوع الثاني من شهر أيلول المقبل. (البوابة)