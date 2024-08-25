Advertisement

فنون ومشاهير

"كانوا يلعبو القمار بمصرياتي".. فنانة لبنانية شهيرة تكشف خسارتها أموالها!

Lebanon 24
25-08-2024 | 23:35
A-
A+
Doc-P-1238986-638602509908557648.jpg
Doc-P-1238986-638602509908557648.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شاركت الفنانة سيرين عبد النور مؤخرا في ببرنامج "عندي سؤال" من تقديم الإعلامي محمد قيس عبر قناة "المشهد"، وتحدثت عما تعرضت له بسبب الأزمة المالية في لبنان.

وقالت سيرين: "خسرت كل شيء في الأزمة المالية بلبنان لم يكن لدي حساب بنكي خارج لبنان، كنت أثق في البنوك اللبنانية، الخسارة توجع، ليس لأنك خسرتك أموالك ولكن لأنك وضعت ثقتك في أشخاص كانوا يلعبون القمار بأموالك".
Advertisement

وتابعت: "في هذه المرحلة تقول "معليش" أنا صنعت الأموال وليس هم من صنعوني، وتفكر أنك ستقف على قدميك من جديد وتجمع أموالك وهذه المرة ليس لك لكن لأن لديك أولاد".

وكشفت سيرين أنها كانت ولا تزال تفكر في افتتاح مشروع خاص، وهو تصميم الأزياء وهو مجال دراستها، موضحة أن هذه الفكرة كانت ستنفذ قبل سنوات قبل أزمة كورونا والأزمة المادية التي تعرضت لها لبنان وخسرت فيها أموالها، موضحة أنها لم تتراجع عن هذه الفكرة وترغب في تنفيذها وتريد تصميم ملابس تناسب الجميع. (نواعم)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:19 | 2024-08-26
02:05 | 2024-08-26
01:33 | 2024-08-26
00:17 | 2024-08-26
23:00 | 2024-08-25
16:00 | 2024-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24