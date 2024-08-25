"كانوا يلعبو القمار بمصرياتي".. فنانة لبنانية شهيرة تكشف خسارتها أموالها!

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شاركت الفنانة سيرين عبد النور مؤخرا في ببرنامج "عندي سؤال" من تقديم الإعلامي محمد قيس عبر قناة "المشهد"، وتحدثت عما تعرضت له بسبب الأزمة المالية في لبنان.وقالت سيرين: "خسرت كل شيء في الأزمة المالية بلبنان لم يكن لدي حساب بنكي خارج لبنان، كنت أثق في البنوك اللبنانية، الخسارة توجع، ليس لأنك خسرتك أموالك ولكن لأنك وضعت ثقتك في أشخاص كانوا يلعبون القمار بأموالك".وتابعت: "في هذه المرحلة تقول "معليش" أنا صنعت الأموال وليس هم من صنعوني، وتفكر أنك ستقف على قدميك من جديد وتجمع أموالك وهذه المرة ليس لك لكن لأن لديك أولاد".وكشفت سيرين أنها كانت ولا تزال تفكر في افتتاح مشروع خاص، وهو تصميم الأزياء وهو مجال دراستها، موضحة أن هذه الفكرة كانت ستنفذ قبل سنوات قبل أزمة كورونا والأزمة المادية التي تعرضت لها لبنان وخسرت فيها أموالها، موضحة أنها لم تتراجع عن هذه الفكرة وترغب في تنفيذها وتريد تصميم ملابس تناسب الجميع. (نواعم)