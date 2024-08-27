Advertisement

فنون ومشاهير

ابنة معتصم النهار تلفت الانظار.. وموقف طريف يحصل مع زوجته لين (صورة)

Lebanon 24
27-08-2024 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1239411-638603374401587988.jpg
Doc-P-1239411-638603374401587988.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شاركت لين برنجكجي، زوجة الممثل السوري معتصم النهار، مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، صورة لإبنتهما الوحيدة ساندرا، وهي تقوم بإعداد فنجان النيسكافيه وتقدمه لها.
وارفقت لين المنشور بتعليق كشفت من خلاله انها بدلت الأدوار مع إبنتها، فقالت: "أم لين"، مشيرة إلى أن ابنتها ساندرا تهتم بها كأنها هي والدتها وليس العكس. (الجديد)
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:15 | 2024-08-27
01:36 | 2024-08-27
23:00 | 2024-08-26
14:50 | 2024-08-26
13:35 | 2024-08-26
12:34 | 2024-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24