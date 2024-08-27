ابنة معتصم النهار تلفت الانظار.. وموقف طريف يحصل مع زوجته لين (صورة)

شاركت لين برنجكجي، زوجة الممثل السوري معتصم النهار، مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، صورة لإبنتهما الوحيدة ساندرا، وهي تقوم بإعداد فنجان النيسكافيه وتقدمه لها.

وارفقت لين المنشور بتعليق كشفت من خلاله انها بدلت الأدوار مع إبنتها، فقالت: "أم لين"، مشيرة إلى أن ابنتها ساندرا تهتم بها كأنها هي والدتها وليس العكس. (الجديد)

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