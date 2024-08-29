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فنون ومشاهير

بالفيديو... أحلام لمبارك الهاجري: "ليش طلقتني ليش؟"

Lebanon 24
29-08-2024 | 07:37
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سخرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي من شائعات الطلاق التي طاولتها مع زوجها مبارك الهاجري، بطل سباقات سيارات الرالي القطري.

وشاركت أحلام فيديو توجّهت فيه إلى زوجها وهي تُمازحه: "ليش ليش طلقتني ليش؟!".
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وأضافت: "لا تعيدها لا تطلقني مرة ثانية"، فأمسك الهاجري شعر زوجته قائلاً: "شايفين هذه الخصلة! لو الدنيا كلها ما أبيعها". (لها)

فنون ومشاهير

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