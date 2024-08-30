سقطت في منزلها... نقل ممثلة إلى المستشفى وإجراء عمليّة جراحيّة عاجلة لها

تعرّضت الممثلة المصرية شيرين لحادث مؤسف وذلك بعد سقوطها في منزلها، ما إستدعى نقلها إلى المستشفى وإجراء جراحة عاجلة.



وقالت شيرين إنّها تعثّرت في منزلها أثناء تواجدها بمفردها، ما تسبّب بكسر في ساقها، وهي حالياً لا تزال تحت الرعاية الطبيّة. (بصراحة)