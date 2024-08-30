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فنون ومشاهير

سقطت في منزلها... نقل ممثلة إلى المستشفى وإجراء عمليّة جراحيّة عاجلة لها

Lebanon 24
30-08-2024 | 03:42
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تعرّضت الممثلة المصرية شيرين لحادث مؤسف وذلك بعد سقوطها في منزلها، ما إستدعى نقلها إلى المستشفى وإجراء جراحة عاجلة.

وقالت شيرين إنّها تعثّرت في منزلها أثناء تواجدها بمفردها، ما تسبّب بكسر في ساقها، وهي حالياً لا تزال تحت الرعاية الطبيّة. (بصراحة)
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