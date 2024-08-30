Advertisement

فنون ومشاهير

على الرغم من الانتقادات.. ممثلة لبنانية شهيرة تعود إلى جزيرة منعزلة مع شابّات وشبّان يبحثون عن الحب!

Lebanon 24
30-08-2024 | 04:09
A-
A+
Doc-P-1240758-638606132709579810.jpg
Doc-P-1240758-638606132709579810.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلق مؤخرا الإعلان الرسميّ للنسخة الثانية من برنامج "قسمة ونصيب" الذي تقدّمه الممثلة ومقدمة البرامج ريتا حرب والمقرّر عرضه ابتداءً من ٩ أيلول عبر القناة الخاصّة للبرنامج في موقع "يوتيوب".

يُذكر أنّ النسخة الأولى من برنامج "قسمة ونصيب" والذي تُعرض حلقاته الأخيرة خلال اليومين المُقبلين قد حقّقت نجاحاً غير مسبوق وشكّلت حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ ووسائل الإعلام العربيّة، كما تخطّت نِسب المُشاهدة الستة مليارات في صفحات البرنامج الرسميّة عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ.
Advertisement

الا ان البرنامج لاقى أيضا الكثير من الانتقادات لجرأته .

وبرنامج الواقع "قسمة ونصيب"، تمّ تصوير كامل حلقاته في تركيا، وقُدّم بنسخات مختلفة منها التركيّة والإسبانيّة والعربيّة، يجمع شبّاناً وشابّات من كل الدول العربيّة على جزيرة منعزلة، وذلك بهدف التعارف وإيجاد الحبّ الحقيقيّ، على أن يتمّ الاحتفال بثنائيّ رابح واحد في نهاية البرنامج ومنحه جائزة ماديّة قيمتها 30 ألف دولار أميركيّ.


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:43 | 2024-08-30
04:34 | 2024-08-30
03:42 | 2024-08-30
03:14 | 2024-08-30
02:31 | 2024-08-30
02:14 | 2024-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24