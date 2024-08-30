على الرغم من الانتقادات.. ممثلة لبنانية شهيرة تعود إلى جزيرة منعزلة مع شابّات وشبّان يبحثون عن الحب!

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أطلق مؤخرا الإعلان الرسميّ للنسخة الثانية من برنامج "قسمة ونصيب" الذي تقدّمه الممثلة ومقدمة البرامج ريتا حرب والمقرّر عرضه ابتداءً من ٩ أيلول عبر القناة الخاصّة للبرنامج في موقع "يوتيوب".يُذكر أنّ النسخة الأولى من برنامج "قسمة ونصيب" والذي تُعرض حلقاته الأخيرة خلال اليومين المُقبلين قد حقّقت نجاحاً غير مسبوق وشكّلت حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ ووسائل الإعلام العربيّة، كما تخطّت نِسب المُشاهدة الستة مليارات في صفحات البرنامج الرسميّة عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ.الا ان البرنامج لاقى أيضا الكثير من الانتقادات لجرأته .وبرنامج الواقع "قسمة ونصيب"، تمّ تصوير كامل حلقاته في تركيا، وقُدّم بنسخات مختلفة منها التركيّة والإسبانيّة والعربيّة، يجمع شبّاناً وشابّات من كل الدول العربيّة على جزيرة منعزلة، وذلك بهدف التعارف وإيجاد الحبّ الحقيقيّ، على أن يتمّ الاحتفال بثنائيّ رابح واحد في نهاية البرنامج ومنحه جائزة ماديّة قيمتها 30 ألف دولار أميركيّ.