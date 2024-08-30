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فنون ومشاهير

ابنا راغب علامة يرقصان في تركيا.. فيديو لهما ينتشر

Lebanon 24
30-08-2024 | 04:34
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احتفلت مصممة المجوهرات جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة مؤخرا بزفاف شقيقها في تركيا.

وانتشرت صور وفيديوهات عديدة من المناسبة حيث ظهرت عائلة علامة أي جيهان وابنها خالد وابنها لؤي وهم يستمتعون بالزفاف.
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ونشر خالد فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام، أطل فيه وهو يرقص برفقة شقيقه لؤي .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وحقق الفيديو على "تيك توك" مشاهدات عالية حيث أشاد المتابعون بوسامة خالد ولؤي وعلاقتهما الوثيقة وعفويتهما.


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