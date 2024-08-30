ابنا راغب علامة يرقصان في تركيا.. فيديو لهما ينتشر

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احتفلت مصممة المجوهرات جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة مؤخرا بزفاف شقيقها في تركيا.وانتشرت صور وفيديوهات عديدة من المناسبة حيث ظهرت عائلة علامة أي جيهان وابنها خالد وابنها لؤي وهم يستمتعون بالزفاف.ونشر خالد فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام، أطل فيه وهو يرقص برفقة شقيقه لؤي .