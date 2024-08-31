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فنون ومشاهير

قريب من برج ايفل.. راغب علامة مع ابنه لؤي في باريس وفخامة منزله حديث الجمهور (صور)

Lebanon 24
31-08-2024 | 02:53
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نشر الفنان راغب علامة صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطل راغب برفقة ابنه عارض الأزياء لؤي علامة من أمام برج ايفل في العاصمة الفرنسية باريس.
 
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كما نشرت جيهان علامة صورة عبر خاصية الستوري لراغب من داخل منزلهما الفخم في باريس القريب من برج ايفل.
 
 

يُذكر ان الفنان راغب علامة يملك عدة منازل في لبنان والخارج، من بينها منزل في وسط بيروت وفيلا في ضهر الصوان المتنية، إضافة إلى منزل في اليونان، وفي دبي.

وتردد قبل فترة انه اشترى مزرعة خاصة في ولاية جورجيا الأميركية تصل مساحتها إلى نحو 200 ألف متر مربع.


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