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فنون ومشاهير

اختفاء صفحة شيرين عبد الوهاب على "فيسبوك" فجأة.. ورسالة إلى جمهورها

Lebanon 24
31-08-2024 | 15:01
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تتواصل أزمات الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، أحدثها إغلاق صفحتها على موقع "فيسبوك"، بشكل مفاجئ، بعد طرح أغانيها الجديدة عليها مؤخرًا، وذلك بعد أسبوعين تقريبًا من إطلاقها.

 
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ولاحظ جمهور شيرين اختفاء صفحتها عبر "فيسبوك"، لتنهال التساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى إغلاقها، فيما أشار البعض إلى أزمتها مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.
  

 وكانت شيرين عبد الوهاب وجهت تحذيرًا إلى جمهورها من التعامل مع أي محتوى ينشر على حساباتها الرسمية القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو قناتها القديمة على يوتيوب.

وقالت شيرين إن الحسابات والقناة القديمة لم تعد تحت سيطرتها، وإن هناك نزاعاً قضائياً قائماً حولها. 
 

وأكدت أن أي أغانٍ أو محتوى يُنشر على هذه الحسابات، مثل أغنية "بتمنى أنساك" و"اللي يقابل حبيبي" و"هنحتفل" والأغاني الجديدة المقبلة التي من المقرر نشرها مستقبلا، ليست لها علاقة بها.


ودعت شيرين جمهورها إلى عدم تصديق أي محتوى ينشر على هذه الحسابات، مؤكدة أنها لا تمتلك السيطرة عليها، وأن هناك من يستغل اسمها ونشاطها الفني، وهي تمتلك حالياً منصات جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 

وكان موقع "يوتيوب"حذف أغاني شيرين عبد الوهاب الجديدة بناءً على طلب شركة روتانا؛ بسبب الأزمة القانونية بين الطرفين، وقالت الشركة إن شيرين لم تلتزم بعقدها معها؛ مما يلزمها دفع شرط جزائي، إلا أن شيرين نفت صحة هذا الكلام، وأكدت أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد القانوني.


وطرحت شيرين عبد الوهاب 4 أغان جديدة في الآونة الأخيرة، ورغم حذفها من موقع "يوتيوب"، إلا أنها طرحتها مرة أخرى عبر موقع "انستغرام"، مشيرة إلى أنها ستواصل طرح أغانيها.

 
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