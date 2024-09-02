بإطلالة جريئة.. ابنة نوال الزغبي تستمتع بوقتها في فرنسا (فيديو)

نشرت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطلت تيا الموجودة مع والدتها في مدينة كان الفرنسية بإطلالة جريئة حيث ارتدت "توب" مكشوفة أظهرت أجزاء من جسدها نسقتها مع الجينز .

يُذكر ان تيا درست تصميم الأزياء في إيطاليا وقد بدأت العمل في هذا المجال.





