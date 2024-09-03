Advertisement

فنون ومشاهير

رقصة درّة مع ابنة معتصم النهار تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

Lebanon 24
03-09-2024 | 04:14
A-
A+
Doc-P-1242218-638609591653345218.jpeg
Doc-P-1242218-638609591653345218.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر على موقع الفيديوهات والصور الشهير "إنستغرام" مقطع مصوّر ظهرت فيه الفنانة درّة، وساندرا ابنة الفنان معتصم النهار، وهما ترقصان خلال حضورهما إلى جانب عدد من النجوم، حفلَ عشاء خاصاً أقامته إحدى دور الأزياء الشهيرة في دبي.
Advertisement
وظهرت ساندرا في الفيديو وهي ترقص مع درّة بحماسة كبيرة وسط تفاعل الحضور ووالدها الذي علّق على رقص ابنته قائلاً: "مواهب...".

وفي جانب آخر، كانت درّة قد كشفت عن انتهائها من تصوير فيلم جديد لن تظهر فيه كممثلة، بل كمخرجة ومنتجة.

ونشرت درّة مجموعة صور لها من كواليس فيلمها الجديد "وين صرنا"، وعلّقت عليها بالقول: "بعد التفكير والخطوات الأولى منذ شهور ثم التصوير والمونتاج الذي لا يزال مستمراً، أودّ أن أشارككم هذه التجربة المختلفة والأقرب إلى قلبي فيلم "وين صرنا"، وهو فيلم وثائقي documentary (تسجيلي) من إخراجي وإنتاجي لأول مرة، لا أظهر فيه، سأشارككم تفاصيله بعد الانتهاء من المراحل الأخيرة".

وأضافت: "الإخراج كان دائماً من أحلامي، الذي دفعني إليه إيماني بهذه التجربة ومضمونها الإنساني (فلسطين)، مُمتنة لكِ يا نادين، لأن ظهورك في حياتي بكل براءة أنتِ وأسرتك هو الذي أوحى لي بهذا الفيلم، ولكل اللي آمنوا بيه وشاركوا فيه بأي شكل، أتمنى أن يكتمل ويوصل بنفس الحب والصدق قريباً إن شاء الله". (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:29 | 2024-09-03
05:45 | 2024-09-03
03:19 | 2024-09-03
02:19 | 2024-09-03
00:43 | 2024-09-03
23:00 | 2024-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24