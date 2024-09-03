رقصة درّة مع ابنة معتصم النهار تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

انتشر على موقع الفيديوهات والصور الشهير "إنستغرام" مقطع مصوّر ظهرت فيه الفنانة درّة، وساندرا ابنة الفنان معتصم النهار، وهما ترقصان خلال حضورهما إلى جانب عدد من النجوم، حفلَ عشاء خاصاً أقامته إحدى دور الأزياء الشهيرة في دبي.

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وظهرت ساندرا في الفيديو وهي ترقص مع درّة بحماسة كبيرة وسط تفاعل الحضور ووالدها الذي علّق على رقص ابنته قائلاً: "مواهب...".



وفي جانب آخر، كانت درّة قد كشفت عن انتهائها من تصوير فيلم جديد لن تظهر فيه كممثلة، بل كمخرجة ومنتجة.



ونشرت درّة مجموعة صور لها من كواليس فيلمها الجديد "وين صرنا"، وعلّقت عليها بالقول: "بعد التفكير والخطوات الأولى منذ شهور ثم التصوير والمونتاج الذي لا يزال مستمراً، أودّ أن أشارككم هذه التجربة المختلفة والأقرب إلى قلبي فيلم "وين صرنا"، وهو فيلم وثائقي documentary (تسجيلي) من إخراجي وإنتاجي لأول مرة، لا أظهر فيه، سأشارككم تفاصيله بعد الانتهاء من المراحل الأخيرة".



وأضافت: "الإخراج كان دائماً من أحلامي، الذي دفعني إليه إيماني بهذه التجربة ومضمونها الإنساني (فلسطين)، مُمتنة لكِ يا نادين، لأن ظهورك في حياتي بكل براءة أنتِ وأسرتك هو الذي أوحى لي بهذا الفيلم، ولكل اللي آمنوا بيه وشاركوا فيه بأي شكل، أتمنى أن يكتمل ويوصل بنفس الحب والصدق قريباً إن شاء الله". (لها)