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فنون ومشاهير
"ولا واحد بيشبه امو".. ابنة نوال الزغبي تنشر صورة مع شقيقيها التوأم شاهدوا كم أصبحوا وسيمين
Lebanon 24
17-09-2024
|
00:17
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نشرت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وأطلت تيا برفقة شقيقيها التوأم جورجيو وجوي أثناء تواجدهم مع والدتهم في إجازة صيفية في مدينة "كان" الفرنسية.
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علما ان ابني نوال التوأم يفضلان الابتعاد عن مواقع التواصل على عكس شقيقتهما تيا الناشطة عبر حساباتها.
وانهالت تعليقات المُتابعين الذين فرحوا برؤية أولاد نوال، وانقسمت الآراء بين من اعتبر انهم يشبهون والدتهم كثيرا وبين من يؤكد انهم يشبهون والدهم ايلي ديب أكثر.
ومن بين التعليقات: "ماشاالله صارو عرسان"، " ولا واحد بيشبه نوال" وغيرها من التعليقات.
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